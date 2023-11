Le tableau placé sur le thème « Le riz Soc Trang d’antan et d'aujourd’hui » a des dimensions de 4 m de haut, 7 m de large et 10 mm d'épaisseur. Photo : VNA

Soc Trang (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Soc Trang (Sud) a organisé le 22 novembre une cérémonie de reconnaître le record vietnamien pour le plus grand tableau réalisé à partir de riz ST dans la ville éponyme.Selon ce Service provincial, le tableau placé sur le thème « Le riz Soc Trang d’antan et d'aujourd’hui » a des dimensions de 4 m de haut, 7 m de large et 10 mm d'épaisseur. L’œuvre a été réalisée à la main par 10 artisans pendant 30 jours et a été assemblée à partir de 14 petits tableaux recouverts de peinture, imperméables, résistants à la chaleur et ayant une durabilité jusqu'à 50 ans.Selon Tran Minh Ly, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette œuvre a été réalisée dans le but d'honorer le riz de Soc Trang, de promouvoir les liens dans le développement économique agricole et de s'orienter vers le développement du tourisme agricole rurale.Le riz est le principal produit agricole de Soc Trang. En particulier, les variétés de riz ST avec une qualité exceptionnelle ont contribué à honorer le riz du Vietnam en général et celui de Soc Trang dans le monde. En particulier, le riz ST 25 de Soc Trang été sacré meilleur riz du monde lors d’un concours des meilleurs riz du monde de 2019.Également à cette occasion, le 5e Festival de cuisine de rue « Le goût de Soc Trang » 2023 est inauguré.-VNA