Hanoi (VNA) – La présidente par intérim de la République, Vo Thi Anh Xuân, a signé mercredi 1er février la décision n°109/QD-CTN sur l’attribution à titre posthume de l’Ordre de la défense de la Patrie de troisième classe au commandant, pilote Trân Ngoc Duy, qui s’est sacrifié en pleine mission d’entraînement au vol de combat.

Des délégations rendent un dernier hommage au commandant Trân Ngoc Duy. Photo: VNA

La distinction honorique a été attribuée à titre posthume au commandant, pilote Trân Ngoc Duy, chef adjoint de l’escadrille et chef d’état-major de l’escadrille 1, du régiment 921, de l’escadre 371, de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne relevant du ministère de la Défense pour ses exploits exceptionnels et son sacrifice dans l’exercise de la mission d’entraînement au vol de combat, contribuant à l’oeuvre d’édification du socialisme et de défense de la Patrie, selon la décision.Plus tôt, le ministère de la Défense a décidé de promouvoir à titre posthume le pilote Trân Ngoc Duy du grade de capitaine au grade de commandant. Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a également décidé de le décorer à titre posthume l’insigne "Jeunesse courageuse"À 12h09 le 31 janvier, l’avion Su 22 immatriculé 5873 du régiment 921, de l’escadre 371, de l’armée de l’air et de défense anti-aérienne, piloté par le capitaine Trân Ngoc Duy, a décollé pour le premier exercice de la leçon d’entraînement au vol n°206.À 12h27, lors de l’atterrissage, son avion a eu un accident, le pilote avait reçu l’ordre de s’éjecter mais il a tenté de sauver l’avion. Cependant, son avion s’est écrasé et le pilote s’est sacrifié.Le capitaine Trân Ngoc Duy, né en 1992, originaire du district de Vu Thu, province de Thai Binh, était domicilé dans le quartier de Nam Cuong, de la ville de Yên Bai, province éponyme. – VNA