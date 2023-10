Mexico (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV) est toujours un modèle de développement pour de nombreux partis politiques en Amérique latine, a déclaré le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique (PT), Alberto Anaya Guitiérrez.

Le vice-président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, Nguyên Thai Hoc offre un livre du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong au secrétaire général du Parti du Travail du Mexique (PT), Alberto Anaya Guitiérrez. Photo : VNA

Le leader du PT a fait ces commentaires lors d’un banquet à Mexico, le 6 octobre, pour une délégation du PCV participant à la conférence internationale annuelle sur le thème «Les partis politiques et une nouvelle société», dirigée par le vice-président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, Nguyên Thai Hoc.

Il a exprimé son admiration pour la lutte de libération nationale du peuple vietnamien et du président Hô Chi Minh, affirmant que le succès du Vietnam aujourd’hui dépend du rôle clé du PCV qui a sorti le Vietnam d’un état pauvre, arriéré et ravagé par la guerre à une nation riche et puissante avec une position et un rôle de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

Remerciant les sentiments particuliers et le soutien pratique que le leader du PT ainsi que les partis de gauche et les forces progressistes du Mexique et d’Amérique latine ont apporté au PCV et au peuple vietnamiens, Nguyên Thai Hoc a souligné qu’il s’agissait des actions qui démontraient clairement la position et l’influence croissante. du PT en particulier et du mouvement de gauche en Amérique latine en général.

Pendant son séjour au Mexique, la délégation du PCV a également travaillé avec la sous-secrétaire mexicaine aux Affaires étrangères, Carmen Moreno Toscano, et avec Sofia Carvajal, membre de la Chambre des députés mexicaine et secrétaire aux affaires internationales du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

Lors de la rencontre avec Carmen Moreno Toscano, les deux parties ont affirmé leur détermination à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Lors de sa rencontre avec Sofia Carvajal, le vice-président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV a déclaré que le PCV attachait toujours de l’importance à sa coopération avec le PRI, qui a toujours soutenu le Vietnam dans le passé et le présent.

En marge de la conférence organisée par le PT, Nguyên Thai Hoc a également eu des séances de travail avec Alfredo Femat Bañuelos, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés mexicaine et président du Groupe parlementaire d’amitié Mexique-Vietnam ; Citlalli Hernandez Mora, secrétaire général du parti au pouvoir au Mexique, le Mouvement de régénération nationale (MORENA).

Il a également rencontré Ludmila Alamo, chef adjointe du Département idéologique du Parti communiste cubaine ; le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères Rander Peña Ramírez ; et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejia. – VNA