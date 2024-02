Ouverture du 8e Plénum du PCV. Photo: VNA

Le vice-président du PSUV a souligné l’intelligence, le sacrifice, le courage et le patriotisme des Vietnamiens. Il a également exprimé son respect et son admiration envers le Président Ho Chi Minh, affirmant que la naissance du Parti communiste du Vietnam avait été le résultat de nombreux facteurs, dont le grand rôle du leader Nguyen Ai Quoc - Hô Chi Minh.Les valeurs fondamentales de la méthode de leadership révolutionnaire du Parti communiste du Vietnam et de Hô Chi Minh ont été préservées et continuent d'être développées de manière créative par les générations suivantes. Et le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, en est l'un des successeurs et des promoteurs les plus remarquables, a-t-il affirmé.Selon lui, cet héritage a également été appliqué de manière créative à travers le processus de Renouveau lancé par le PCV en 1986. Le Doi Moi a contribué à transformer la structure de production. Le Vietnam est désormais connu non seulement comme une puissance agricole, mais aussi comme une puissance manufacturière proposant de nombreux produits clés.Il a ajouté qu’au cours de la période 1986-2022, le PIB du Vietnam avait augmenté le plus parmi les pays membres de l'ASEAN, montrant le dynamisme de l'économie vietnamienne.S’agissant de la lutte contre la corruption, Jesús Faría a affirmé que le travail de prévention et de lutte initié par le secrétaire général Nguyen Phu Trong avait fait grand bruit sur la scène internationale. -VNA