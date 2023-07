Hanoi (VNA) – Le parquet a réclamé une série de peines allant jusqu’à la peine capitale contre 54 accusés pour leur rôle dans l’affaire des vols de rapatriement au milieu de l’explosion de la pandémie de Covid-19.

Vue du procès en première instance de 54 accusés dans l’affaire de vols de rapatriement au milieu de la pandémie de Covid-19. Photo: VNA



Parmi les accusés poursuivis pour "corruption passive", le parquet a requis la peine de mort à l’encontre de l’ancien secrétaire d’un vice-ministre de la Santé, Pham Trung Kiên.

Il a réclamé 12 à 13 ans de prison contre l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung, et 18 à 19 ans de prison contre l’ancienne directrice du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, Nguyên Thi Huong Lan, et 19 à 20 ans de prison contre l’ancien cadre du Département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique, Vu Anh Tuân.

Le parquet a demandé une peine de 7 à 8 ans de prison à l’encontre de l’ancien assistant d’un vice-Premier ministre, Nguyên Quang Linh, et une peine similaire contre l’ancien directeur du Département des relations internationales de l’Office du gouvernement, Nguyên Thanh Hai.

Il a requis une peine de 8 à 9 ans de prison contre l’ancien président du Comité populaire de la province de Quang Nam, Trân Van Tân, et une peine de 4 à 5 ans de prison contre l’ancien président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Chu Xuân Dung.

Parmi 23 accusés poursuivis pour "corruption active", le parquet a demandé 11 à 12 ans de prison contre le directeur général de la compagnie Blue Sky, Lê Hông Son, 10 à 11 ans de prison contre sa adjointe Nguyên Thi Thanh Hang, et 8 à 9 ans de prison contre la directrice générale de la SARL de services aériennes et de commerce touristique An Binh (ABTrip) Hoàng Diêu Mo.

Le parquet a requis des peines allant de 2 à 6 ans de prison à l’encontre de quatre accusés, dont l’ancien ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Trân Viêt Thai, pour "usage abusif de leurs pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique".

Il a réclamé 6 à 7 ans de prison contre l’ancien directeur adjoint du Département de la sécurité publique de la ville de Hanoi, Nguyên Anh Tuân pour "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption", et 19 à 20 ans de prison contre l’ancien chef du Bureau 5, de l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Sécurité publique, Hoàng Van Hung pour "escroquerie".

Le parquet a également demandé 14 à 15 ans de prison contre le directeur de la Compagnie par actions de construction Thai Hoa, Trân Minh Tuân, pour "escroquerie", et 1 à 2 ans de prison pour "corruption active", la peine totale requise est de 15 à 17 ans de prison.

Le parquet a établi que 25 personnes ont abusé de leurs pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique pour recevoit près de 165 milliards de dôngs de pots-de-vin, causant près de 10 milliards de dôngs de pertes.

Vingt-trois représentants d’entreprise ont offert 226 milliards de dôngs de pots-de-vin, quatre intermédiaires ont versé plus de 74 milliards de dôngs de pots-de-vin et se sont appropriés près de 25 milliards de dôngs. – VNA