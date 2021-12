Soins de santé pour un Pangolin. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Du 9 au 12 décembre, le parc national de Cuc Phuong de la province de Ninh Binh (à environ 120 km au Sud de Hanoï), en collaboration avec le Centre pour la conservation de la faune au Vietnam (Save Vietnam's Wildlife - SVW), a reçu sept animaux sauvages, qui sont tous inscrits sur la liste des animaux forestiers rares et menacés, en vertu du décret n°06/2019/ND-CP.

Ces animaux comprennent: trois tortues à grosse tête remises par la police de la ville de Dien Bien Phu (province de Dien Bien) ; un pangolin javanais transféré du Centre pour la conservation de la biodiversité et l'écotourisme du parc national de Chu Mom Ray (province de Kon Tum) ; un pangolin javanais confisqué par le sous-département des gardes-forestiers de l'arrondissement de Lien Chieu (ville de Da Nang) ; un singe volontairement remis par un ménage local dans la ville de Hung Yen (province de Hung Yen) ; et un python molure remis par un ménage via le sous-département des gardes-forestiers de la ville de Tam Diep (province de Ninh Binh).

Ces animaux sont actuellement soignés au Centre de sauvetage, de conservation et de développement des êtres vivants du parc national de Cuc Phuong. -VNA