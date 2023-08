La première rame de la ligne de métro N°1 (Ben Thanh - Suoi Tien) à Ho Chi Minh-Ville a été mise à l'essai le 29 août sur toute la ligne, qui comprend des sections surélevées et souterraines.

L'Association khmère-vietnamienne au Cambodge (KVA) a célébré son 20e anniversaire pour passer en revue ses réalisations, confirmer sa légitimité et son identité, et garantir le respect de ses principes et ses objectifs.