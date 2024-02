Bruxelles (VNA) - Les 1er et 2 février, à l'occasion de sa participation à la 24e réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE (AEMM-24) et au 3e Forum ministériel entre l'UE et la région Indopacifique à Bruxelles (Belgique), le chef de la diplomatie vietnamienne Bui Thanh Son a eu de nombreuses rencontres avec des représentants de l'UE et de différents pays.

Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangère et la politiq ue de sécurité et vice-président de la Commission européenne (CE) (au centre). Photo: VNA

Le ministre Bui Thanh Son travaille avec la Commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Photo: VNA

Lors de la rencontre avec Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangère et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (CE), le ministre vietnamien a proposé que les deux parties augmentent les échanges de délégations de haut niveau, déploient pleinement et efficacement les mécanismes de coopération disponibles.Il a émis le souhait que les 10 autres pays membres de l'UE finalisent la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) et que la CE retire rapidement le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a en outre suggéré d'élargir les projets de coopération dans des domaines tels que la réponse au changement climatique et la transition énergétique...Selon Josep Borrell, le Vietnam est un partenaire important de l'UE dans la région. Il a promis de promouvoir l'achèvement rapide de la ratification de l'EVIPA et informé de son intention de se rendre au Vietnam cet été.Lors de leur rencontre, le ministre vietnamien et Mariya Gabriel, vi ce -Première ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) de Bulgarie, ont convenu de bien se coordonner pour préparer les prochaines visites de délégations de haut niveau, de reprendre prochainement la réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.Ils ont émis le souhait de rechercher des opportunités pour élargir la coopération dans des domaines potentiels, tels que l'éducation et la formation, le travail, l'agriculture, la santé et le tourisme.Lors de leur rencontre, le ministre Bui Thanh Son et son homologue polonais Radoslaw Sikorski ont discuté de mesures susceptibles de promouvoir les relations bilatérales de manière substantielle dans tous les domaines.Le ministre Bui Thanh Son a proposé à la Pologne de ratifier rapidement l'EVIPA et d’encourager la CE à retirer bientôt le «carton jaune» sur la imposé aux produits aquatiques vietnamiens.Bui Thanh Son a également rencontré son homologue espagnol José Manuel Albares Bueno. Les deux ministres ont convenu de promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, de mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), ainsi que d'élargir la coopération dans des domaines potentiels, dont la construction d'infrastructures, la transformation numérique, l'éducation et la formation...Lors de sa rencontre avec le ministre grec des AE Giorgos Gerapetritis, Bui Thanh Son a proposé d’accélérer la signature d'accords de coopération dans les domaines du transport maritime, du travail et de la prévention de la double imposition, et d'élargir la coopération dans la transformation numérique et la croissance verte.En rencontrant la ministre finlandaise des AE Elina Valtonen, Bui Thanh Son s'est dit convaincu que la ratification de l'EVIPA par la Finlande et la mise en œuvre de l'EVFTA ouvriraient de nouvelles opportunités de coopération aux deux pays, notamment dans l'agriculture, les énergies renouvelables et la croissance verte...La ministre Elina Valtonen a émis le souhait que le Vietnam soutienne la Finlande dans le renforcement de ses relations avec l'ASEAN.Dans l'après-midi du 2 février, le ministre Bui Thanh Son a rencontré la Commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen.L'UE et ses pays membres sont des partenaires prioritaires de la politique étrangère du Vietnam, a-t-il affirmé.Pour sa part, Jutta Urpilainen a souligné que le Vietnam était le seul partenaire à avoir établi cinq grands cadres de coopération avec l'UE dans les domaines de la politique, de la défense, du commerce, de l'investissement et de l'énergie.A cette occasion, les deux parties ont discuté de mesures de renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'UE dans les temps à venir. -VNA