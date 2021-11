Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré jeudi 11 novembre que la séance de questions-réponses du ministre de l’Education et de la Formation Nguyên Kim Son a abordé de nombreux dossiers du secteur.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son. Photo:VNA

Les questions sont diverses, de l’assurance de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage à la poursuite de la réforme fondamentale de l’éducation et de la formation dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en passant par une plus grande responsabilisation du ministère et des localités et établissements, et l’éducation aux compétences de vie et de la personnalité des élèves.

Au total, 28 députés ont posé des questions suivies par dix avis de discussion, répondus tour à tour par le ministre Nguyên Kim Son qui a fourni des éclaircissements sur les réalités, les difficultés, les obstacles et les solutions à mettre en œuvre dans les temps à venir.

Les députés ont suggéré que le ministère de l’Éducation et de la Formation travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et les localités pour rechercher et déployer prochainement un programme de vaccination contre le Covid-19 pour les élèves.

La présidente de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a souligné qu’il s’agit d’une condition préalable au retour des élèves à l’école. Par conséquent, il est nécessaire de faire des recherches approfondies, d’avoir une stratégie, un plan et une feuille de route claire pour le retour des élèves à l’école. Il a recommandé au ministère de s’appuyer sur les expériences acquises dans l’organisation du baccalauréat en 2021 pour bien préparer le baccalauréat et les concours d’entrée aux universités en 2022.

Le ministère de l’Education et de la Formation est également invité à allouer des fonds suffisants pour la mise en œuvre de régimes et de politiques pour les élèves des régions des minorités ethniques, des régions reculées, à redoubler d’efforts pour réduire l’écart en matière d’éducation entre les régions urbaines, rurales et montagneuses.

Interrogé par les députés, le ministre Nguyên Kim Son, a fait observer qu’au cours de ces deux dernières années, la crise sanitaire avait totalement bouleversé le système éducatif. Près de 2 millions d’élèves et étudiants n’ont pas pu se rendre à l’école et 7.000 d’entre eux n’ont pas été diplômés. Quant aux enseignements en ligne, ils posent bien des problèmes, a reconnu le ministre, qui a néanmoins ajouté que ces nouvelles méthodes d’enseignement représentaient sans doute une tendance inéluctable.

Le Vietnam n’a jamais connu autant d’enseignement en ligne qu’en cette année 2021. Même si le Parti et le gouvernement y veillent de très près, la transition numérique n’est pas encore synchronisée. À l’heure actuelle, près de 1,9 millions d’élèves n’ont pas les moyens d’accéder à des cours en ligne, a-t-il fait savoir.

Avant de penser au contenu et à la qualité des programmes, nous devons donc nous atteler à ce problème bien spécifique. Il va falloir aussi songer à mettre en place des bases de données au niveau national, de façon à permettre à tout le secteur d’avancer avec plus de cohésion sur cette question de l’enseignement à distance, a-t-il indiqué. – VNA