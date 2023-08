Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan. Photo : VNA

Hanoï, 15 août (VNA) - Les législateurs ont soulevé des questions sur l'exploitation, la protection et le développement des ressources aquatiques, ainsi que sur les solutions pour faire lever l'avertissement du "carton jaune" par la Commission européenne (CE), lors de la 25e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale à Hanoï le 15 août.Répondant aux questions, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a souligné que la préservation des stocks de poissons et le maintien de la biodiversité dans les zones marines sont l'objectif ultime. Même si le « carton jaune » est levé, si la pérennité n'est pas assurée, l'application d'un autre « carton jaune » pourrait être imminente.Selon lui, seul un navire contrevenant peut empêcher la levée du "carton jaune". À moins que le Vietnam ne restructure le secteur de la pêche, ne développe l'aquaculture et ne renforce la protection des ressources aquatiques, en particulier dans les aires marines protégées, les différends et les conflits liés aux ressources entre pêcheurs persisteront indéfiniment, a déclaré le ministre Le Minh Hoan.Le ministre a souligné la nécessité de renforcer les inspections des navires avant le départ, le suivi des équipements et la traçabilité des produits des entreprises.Le Minh Hoan a déclaré que son ministère avait élaboré des plans pour l'exploitation et la protection des ressources aquatiques et délimité 11 aires marines protégées. Il a ajouté que l'objectif fixé pour 2030 est que les réserves marines couvrent 6% de la surface de la mer, mais en réalité, le ratio n'est que de 0,17%.Il a appelé à l'implication des pêcheurs, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de la pêche et des associations professionnelles pour mieux gérer le secteur.- VNA