Le ministre To Lam brûle de l'encens en mémoire d'un policier tombé. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Une délégation du ministère de la Sécurité publique, conduite par son ministre, le général To Lam, a rendu visite aux familles des cadres et policiers tués lors de l'attaque survenue le 11 juin aux sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et Ea Ktur, dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



La délégation a brûlé de l'encens pour rendre hommage aux camarades qui ont courageusement sacrifié leur vie pour la paix du peuple.



Le ministre To Lam a affirmé que le Parti, l'État et le ministère de la Sécurité publique accordent toujours une grande attention au soutien et à l’assistance des familles des policiers tombés pour qu’elles puissent surmonter cette perte tragique.



Il a également demandé aux autorités de la province de Dak Lak de prêter attention et de fournir un soutien matériel et spirituel aux familles des personnes tombées.



À cette occasion, le ministre To Lam a remis un soutien de 500 millions de dongs (21.300 dollars) pour construire des maisons pour les familles des policiers Hoang Trung et Tran Quoc Thang, ainsi que des livrets d'épargne d'une valeur de 500 millions de dongs aux familles des policiers Nguyen Dang Nhan et Ha Tuan Anh, en plus de 50 millions de dongs à chaque famille.



Le Fonds Thien Tam de Vingroup a également offert 500 millions de dongs à chaque famille des cadres et policiers tombés.



Le 11 juin, des tirs ont été dirigés contre les sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et Ea Ktur (district de Ce Kuin, province de Dak Lak), qui abritent les locaux de la police communale, tuant et blessant plusieurs policiers, cadres et habitants de ces deux communes. -VNA