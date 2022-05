Le port sec de Dinh Vu. Photo. VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Transports, en 2022, le Vietnam a dix ports secs (ICD), portant le nombre total du pays à 296.

Il s'agit des ports secs Hai Linh (Quang Ninh au Nord), Km3+4 Mong Cai (Quang Ninh au Nord), Tan Cang (Hai Phong au Nord), Dinh Vu (Quang Binh au Centre), Hoang Thanh (Hai Phong au Nord), Long Bien (Hanoï au Nord), Tan Cang (Ha Nam au Nord), Phuc Loc (Ninh Binh au Nord), Tan Cang Nhon Trach (Dong Nai au Sud) et Tan Cang Que Vo (Bac Ninh au Nord).

Le port sec de Tan Cang Que Vo. Photo: VNA

Auparavant, le ministère des Transports avait publié la décision n° 1543/QD-GTVT-DT annonçant l'ouverture du port sec de Tan Cang Que Vo, 10e du genre au Vietnam, situé dans la commune de Chau Phong, district de Que Vo, province de Bac Ninh, dans le but d'exploiter et de commercialiser les services et effectuer les formalités d'import-export, conformément à la réglementation.

Le port, situé à proximité des zones industrielles des provinces de Bac Ninh et de Bac Giang, deveindra le centre de collecte des conteneurs, le point de dédouanement pour les marchandises d'importation et d'exportation de ces deux provinces et des localités voisines.

Selon l'Administration maritime du Vietnam, ICD signifie Inland Container Depot, soit port sec ou port à sec. Un port sec est un terminal interne relié à un ou plusieurs ports maritimes par un système de transport intermodal. -VNA