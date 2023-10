Le ministère des Finances prévoit une hausse d'entre 3,2 et 3,6% de l'IPC moyen en 2023. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Lors de la réunion du Comité directeur de gestion des prix le 11 octobre, le ministère des Finances prévoit que l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) en 2023 augmenterait d’entre 3,2 et 3,6%.



Sur la base de l'objectif de contrôler l'inflation pour toute l'année au niveau de 4,5%, le ministère des Finances a présenté deux scénarios d'inflation. Dans le premier, l’IPC moyen en 2023 devrait augmenter d’environ 3,2% par rapport à 2022. Dans le second, l’augmentation serait plus élevée, environ 3,6% par rapport à 2022.