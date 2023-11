Hanoi (VNA) - Le livre récemment paru sur la promotion de la tradition de grande union nationale, écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, réaffirme l’esprit de grande union nationale, considéré par le Parti comme une tâche vitale, a déclaré le président de la Confédérations des associations vietnamiennes en Europe, Hoàng Dinh Thang.

Couverture du livre "Promouvoir la tradition de grande union nationale, construire notre pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo : dangcongsan.org.vn

Le livre "Promouvoir la tradition de grande union nationale, construire notre pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux" a été publié par le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et les Editions Politique nationale – Vérité à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Front national uni du Vietnam – la Journée traditionnelle du FPV (18 novembre 1930-2023).

Le livre de 748 pages comprend un aperçu, 75 discours, articles, interviews, lettres et appels remarquables du secrétaire général Nguyên Phu Trong, ainsi que 142 photos reflétant ses visites dans les 63 provinces et villes du pays.

Il se compose de trois parties dont la première se concentre sur la grande union nationale comme force interne et facteur décisif du succès de la construction et de la défense nationale.

La deuxième partie porte la promotion du rôle politique central du FPV et des organisations socio-politiques pour contribuer à atteindre les objectifs de développement socio-économique du pays, et la troisième concerne la promotion du rôle des populations et des localités pour contribuer davantage à la rénovation nationale.

La grande union nationale est une politique stratégique, elle revêt une importance vitale, décisive pour le succès de la révolution et constitue le fil rouge de la stratégie révolutionnaire de notre Parti. En tant que symbole vivant de l’idéologie de la solidarité et de l’unité du peuple entier, le FPV doit mieux faire valoir son rôle de fédérateur des couches sociales, promouvoir le rôle des personnes exemplaires au sein des milieux de compatriotes, de groupes ethniques, de religions et de Vietnamiens résidant à l’étranger, a souligné Hoàng Dinh Thang, citant le discours prononcé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong à la cérémonie marquant le 90e anniversaire de la fondation du Front national uni du Vietnam – la Journée traditionnelle du FPV, en novembre 2020.

Cela montre que, tant au pays qu’à l’étranger, l’esprit de grande union nationale est toujours considéré comme une tâche vitale de notre Parti. Concernant la communauté vietnamienne à l’étranger, notre Parti prête toujours attention et dirige de près le travail de mise en relation et d’encouragement des personnes modèles afin qu’elles se tournent de plus en plus vers le pays natal, a-t-il constaté.

Le livre du secrétaire général Nguyên Phu Trong est considéré comme un travail précieux pour la construction et la promotion du bloc de grande union nationale, contribuant ainsi à améliorer la prise de conscience, à renforcer le consensus et à inspirer fortement le patriotisme et l’aspiration à travailler avec dévouement parmi les cadres, les membres du Parti, le peuple et l’ensemble du système politique.

Selon le président de la Confédérations des associations vietnamiennes en Europe, la tradition de grande union naionale est un facteur essentiel pour construire une communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger organisée et unie qui occupe une position de plus en plus élevée dans leurs pays d’accueil.

Grâce à l’esprit de grande union nationale, chaque Vietnamien résidant à l’étranger comprend mieux l’importance et la force de la cohésion et de la coordination dans toutes les activités des associations vietnamiennes dans la région.

Fondée en 2016, la Confédérations des associations vietnamiennes en Europe a rassemblé, après ses deux congrès, les associations vietnamiennes de 23 pays européens, a poussé la création de la Fédération des associations de jeunes et d’étudiants vietnamiens en Europe (VYSEF) en novembre 2021 et la Fédération des femmes vietnamiennes (VWF) en Europe en septembre 2022. – VNA