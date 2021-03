Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos ( PPRL ) et le Premier ministre Thongloun Sisoulith (chemise bleue) inspecte la construction de la Maison de l'AN laotienne. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le 10 mars, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et le Premier ministre Thongloun Sisoulith et de hauts responsables du Parti et de l'État du Laos ont inspecté les progrès de la Maison de l'Assemblée nationale (AN) à Vientiane, qui servira à la première session de la 9e législature de l'AN prévue du 22 au 26 mars.

La Maison est un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour leurs homologues laotiens.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung, des représentants des Comités de gestion de projet des deux pays et des officiers et soldats du Corps de l'armée 11, unité de construction du projet, ont assisté à la séance de travail.

Selon le général de division Nguyen Quoc Dung, commandant du Corps d'armée 11, en dépit des difficultés causées par le temps pluvieux et chaud au Laos, ainsi que par la pandémie de COVID-9, l'unité a jusqu'à présent achevé la plupart des travaux.

Pour sa part, Thongloun Sisoulith Sisoulith s'est dit impressionné et a apprécié les efforts, l'esprit de responsabilité et les compétences des soldats et des officiers du Corps d'armée pour accomplir une énorme quantité de travail avec une bonne qualité.

Le dirigeant lao a exprimé sa conviction que tous les ouvrages au service de la première session de la 9e législature de l'AN du Laos seront mis en service dans les délais et que les autres seront également achevés prochainement. La Maison de l'AN, cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à leurs homologues lao, existera au moins cinq siècles, méritant un symbole de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-il souligné.

Construite sur la place That Luang à Vientiane et couvrant une superficie de 23.400 m2, la Maison de l’AN coûte plus de 100 millions de dollars, avec cinq étages et un sous-sol pouvant accueillir de 800 à 1.000 personnes.- VNA