Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong (droite) et le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 26 décembre, à Hanoï le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo à la tête d’une délégation du PCJ en tournée de travail au Vietnam à l'invitation du Comité central du PCV.Lors de la rencontre, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a apprécié la signification de cette visite de Shii Kazuo, notammentdans le contexte où les deux pays célébraient cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et établissent leurs relations au partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Nguyen Phu Trong a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à renforcer l'amitié traditionnelle et la solidarité entre les deux Partis et booster l'amitié entre les deux peuples.Le leader du PCV s’est réjoui de bons développements des relations entre le PCV et le PCJ ces derniers temps et a apprécié les activités annuelles d'échange théorique entre les deux Partis, les considérant comme un point brillant dans la coopération entre les deux Partis.De son côté, le président du PCJ, Shii Kazuo, a estimé que sous la direction du Comité central du PCV, le Vietnam réalisera avec succès la Résolution du 13e Congrès national du PCV. Il a également informé le secrétaire général Nguyen Phu Trong des résultats de l’entretien avec Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti. Lors de cet entretien, les deux parties se sont mises d'accord aux orientations de la coopération entre le deux Partis dans les temps à venir, a-t-il ajouté.M. Shii Kazuo a informé le leader du PCV le but de cette tournée au Vietnam et dans certains pays d'Asie du Sud-Est visant d'échanger des opinions sur l’instauration de la paix dans la région ; partager la position du PCJ sur la question de la paix et du développement dans la région et dans le monde. Il a apprécié la position et le rôle du Vietnam dans la région, estimant que le Vietnam continuerait à apporter des plus grandes contributions à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.Auparavant, Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV a eu échange de vues avec M. Shii Kazuo et sa suite. Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé des opinions sur les politiques extérieures et les orientations des deux Partis, ainsi que sur les situations régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA