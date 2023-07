La vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Chansouk Sengphachanh, prend la parole lors de la 5e session ordinaire de l'Assemblée nationale lao. (Photo: Paxasson)

Vientiane, 6 juillet (VNA) - Le ministère lao de l'Industrie et du Commerce a proposé des mesures pour promouvoir la production nationale du pays et réduire les importations, lors de la 5e session ordinaire de la 9e Assemblée nationale en cours.Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Chansouk Sengphachanh, a déclaré que le ministère lao de l'Industrie et du Commerce travaillait avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour encourager les entreprises du Laos à vendre des produits fabriqués localement au lieu de produits importés.Le ministère lao de l'Industrie et du Commerce coopère également avec le ministère lao de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture et des Forêts pour réglementer l'importation de produits pouvant être produits dans le pays.Les deux ministères ont convenu de réduire les exportations de matières premières et d'allouer des fournitures aux industries nationales pour aider à l'exportation de biens de grande valeur.Les ministères, les agences et les localités élaboreront des plans d'organisation de foires commerciales pour la promotion des produits agricoles ainsi que leur plan d'action commun.Chansouk Sengphachanh a déclaré que pour soutenir davantage les micro, petites et moyennes entreprises, le MTC fournira des prêts à faible taux d'intérêt et offrira une assistance technique pour les aider à améliorer la qualité de leur production.Le ministère de l'Industrie et du Commerce renforcera la coopération avec la Banque du Laos pour enregistrer tous les importateurs et exportateurs dans les six prochains mois et développer une base de données consolidée de ces informations, permettant une meilleure réglementation du commerce bilatéral dans le pays, a-t-elle déclaré.- VNA