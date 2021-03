Le Premier ministre (PM) Nguyen Xuan Phuc à la célébration du 70e anniversaire de la journée de publication du premier numéro du Journal Nhan Dan(le 11 mars 1951). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Journal Nhan Dan (Peuple) a organisé jeudi à Hanoï la célébration du 70e anniversaire de la journée de publication de son premier numéro (le 11 mars 1951).

Cet événement a été honoré par la présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre a souhaité que les journalistes du journal Nhan Dan valorisaient la tradition de plus de 95 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne et celle de 70 ans du journal en s'efforçant de renforcer leur déontologie professionnelle, de mettre à jour les procédés du journalisme moderne, pour que ce journal soit toujours digne d'être le drapeau politique et idéologique du Parti sur le front de la presse nationale.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé ses meilleures félicitations aux générations de journalistes et du personnel du journal Nhan Dan, en les félicitant pour les grandes réalisations que le journal a obtenues ces 70 dernières années qui ont déjà parfaitement accompli les tâches assignées par le Parti et l’État.

Le chef du gouvernement a suggéré que pour continuer à valoriser le rôle d’avant-gardiste de la presse révolutionnaire du Vietnam, le personnel du journal Nhan Dan devrait continuer de bien s'acquitter des fonctions et tâches assignées dans la décision N° 155 du Bureau Politique du 6 décembre 2012. En plus, il a demandé aux cadres, journalistes et employés du journal d'étudier régulièrement, d'améliorer leurs qualifications professionnelles, leur raisonnement politique et de perfectionner leur moralité pour répondre aux exigences de plus en plus élevées dans le journalisme.

A cette occasion, le rédacteur en chef du journal Nhan Dan, qui est également vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, président de l’Association des journalistes du Vietnam, Nam Thuân, a remercié les dirigeants du Parti et de l'Etat.

Mettant en œuvre de la Résolution du deuxième Congrès national du Parti (février 1951) sur la publication d'un journal, nommé Nhan Dan, organe central du Parti, le 11 mars 1951, à la base militaire Viet Bac, le journal Nhan Dan a publié son premier numéro.

Au cours de son parcours de 70 ans, son contingent de journalistes a toujours accompagné la nation, adhérant aux options et lignes directrices du Parti, propageant et encourageant tout le Parti, le peuple, et toute l'armée dans les Résistances contre les agresseurs pour la Réunification du pays, amenant tout le pays au socialisme, accélérant l'innovation, l'industrialisation et la modernisation du pays.- VNA