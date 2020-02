La cérémonie de signature, le 21 février à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Deux accords de coopération entre le Japon et Hô Chi Minh-Ville ont été signés vendredi 21 février dans la mégapole du Sud, en présence du président du Comité populaire municipal Nguyên Thanh Phong et de l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio.

Il s’agit d’une convention sur une aide non remboursable japonaise en faveur du projet de réhabilitation de conduites d'égout à Ho Chi Minh-Ville grâce à la technologie de résonance des plasmons de surface (SPR - Surface Plasmon Resonance ), et d’un protocole d’accord sur l’amélioration des capacités de Ho Chi Minh-Ville en matière de gestion des lignes ferroviaires urbaines.

Aux termes de la convention, le gouvernement japonais, par l’intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), financera le projet de réhabilitation de conduites d'égout à Hô Chi Minh-Ville. Le projet sera mis en œuvre dans des zones au centre-ville et utilisera la technologie SPR pour minimiser son impact sur l’environnement et la vie quotidienne des habitants locaux.

Le protocole d’accord, signé par le Comité de gestion des lignes ferroviaires urbaines de Hô Chi Minh-Ville, l’EURL de lignes ferroviaires No 1 et la société japonaise Tokyo Metro, prépare l’exploitation de la ligne ferroviaire urbaine No 1 de Hô Chi Minh-Ville.

Tokyo Metro partagera avec Hô Chi Minh-Ville ses expériences en matière de gestion des lignes ferroviaires urbaines et donnera aux autorités municipales des conseils pour planifier l’élargissement de la ligne ferroviaire urbaine No 1, édifier une application guidant l’utilisation des lignes ferroviaires urbaines à Hô Chi Minh-Ville, connecter les systèmes de péage automatiques…

Ces accords permettront d’intensifier l'empreinte du Japon dans le développement des infrastructures stratégiques de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré Nguyen Thanh Phong.

Le président du Comité populaire municipal a demandé à la partie japonaise d’accélérer la procédure de signature de la dernière convention de prêt en faveur du projet de la ligne de métro No 1.

L’ambassadeur Umeda Kunio a demandé aux autorités municipales de créer des conditions favorables aux entreprises japonaises participantes à des projets d’immobilier, d’amélioration de l’environnement aquatique. -VNA