Hanoi (VNA) - Actuellement, les perspectives d'exportation de longane et de durian frais du Vietnam vers le Japon sont énormes.

Bien qu'autorisé à être importé au pays du Soleil-Levant depuis seulement janvier 2023, le longane frais vietnamien a bien affirmé sa présence dans les supermarchés japonais. Il est même désormais plus présent que le litchi vietnamien, importé au Japon depuis 2020.



Le durian est l'un des fruits préférés des consommateurs japonais.



Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au Japon, a déclaré que selon les données des Douanes japonaises, les deux premiers mois de cette année, la quantité de durian frais importé du Vietnam sur le marché japonais a dépassé celle de Thaïlande.



Le Vietnam exporte au Japon du durian frais et du durian épluché et surgelé.



Selon Ta Duc Minh, le durian du Vietnam se vend bien au Japon, mais le prix de vente est assez élevé, aussi les consommateurs sont-ils principalement des clients à revenu élevé, notamment les membres de la communauté chinoise et de certains pays de l'ASEAN qui sont habitués à manger ce fruit tropical.



En avril, au Japon, le prix du durian frais du Vietnam a presque doublé par rapport à la même période de 2022, passant de 9 à 18 dollars/kg. Alors que celui de Thaïlande est de 21 dollars/kg.

Bien que le durian et le longane soient bien présents dans les rayons des supermarchés japonais, il ne sera pas facile de maintenir les parts de marché à long terme car le Japon a des exigences très élevées en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaires.



«Les entreprises doivent élever leurs exigences en matière de culture, de transformation, de conservation, de transport et d'exportation pour assurer strictement les normes de qualité et de sécurité alimentaire, ainsi que la traçabilité de leurs produits», a souligné Ta Duc Minh.-CPV/VNA