Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques (GSO), le nombre de nouvelles entreprises créées cette année devrait augmenter de 2 % par rapport à 2023, pour atteindre environ 162.500.



Le GSO prévoit en outre le retour en activité d’environ 68.000 entreprises, soit une augmentation de 16 %.



Ces prévisions ont été établies sur la base de la situation de l'enregistrement des entreprises en 2023 et des perspectives économiques mondiales et nationales pour les temps à venir.



Le nombre d’entreprises qui se retireraient du marché cette année devrait augmenter par rapport à 2023, mais à un rythme nettement inférieur à celui de la période de pandémie de COVID-19. Selon l’Agence d'enregistrement des entreprises (Agency for Business Registration - ABR, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement), ce nombre devrait être d'environ 178.000, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à 2023.-VNA