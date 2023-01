Améliorer la compétitivité et développer les services logistiques au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai vient de signer la résolution n°163/NQ-CP du 16 décembre 2022 relative à la promotion de la mise en œuvre synchrone des tâches et solutions clés pour améliorer la compétitivité et développer les services logistiques du Vietnam.

En 2021, la 4e vague de l’épidémie de COVID-19 a gravement affecté les activités de production, de commerce et de circulation des marchandises des entreprises. Dans cette conjoncture difficile, le gouvernement et les ministères, branches et localités ont publié de nombreuses politiques liées à la logistique, afin d’assurer le rôle de la logistique dans le maintien des chaînes d’approvisionnement des biens et services et de façonner de nouvelles orientations pour le secteur de la logistique.

Malgré de nombreuses difficultés et défis, le secteur de la logistique au Vietnam a obtenu des résultats positifs tels que la poursuite du perfectionnement du cadre juridique et institutionnel de la logistique, l’amélioration du rôle du secteur dans l’économie nationale selon l’orientation de la résolution du 13 Congrès national du Parti.

Ce secteur a apporté de nombreuses contributions positives aux activités économiques. Concrètement, le chiffre d’affaires total des activités d’import-export en 2021 a atteint un record de 668,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 22,6% par rapport à 2020.

Cependant, les activités logistiques des entreprises vietnamiennes ne correspondent pas encore aux potentiels de chaque localité. Ainsi, le gouvernement a demandé aux ministres, chefs des organes de rang ministériel, présidents des Comités populaires des provinces et villes sous l’autorité centrale de continuer de diriger la mise en œuvre synchrone et efficace des tâches visant à améliorer la capacité et à développer les services logistiques du Vietnam, contribuant à aider l’économie à surmonter rapidement les difficultés, à réduire les coûts logistiques, et à créer des conditions favorables pour le développement des services logistiques en particulier et de l’économie en général d’ici 2025 et dans les années suivantes.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce, des Transports, des Finances et les organes concernées devront suivre de près la situation régionale et internationale, analyser et évaluer rapidement les impacts affectant l’économie du pays, élaborer activement des scénarios, des plans d’intervention, diriger et exploiter des activités logistiques pour bien servir la production, la circulation intérieure des marchandises et les activités d’import-export.

Le ministère des Transports devra se coordonner avec les ministères, secteurs et localités dans la mise en œuvre des solutions pour assurer la synchronisation des infrastructures de transport, améliorer la qualité des services de transport, s’orienter vers le développement de la logistique verte.

Le ministère des Finances devra examiner et supprimer les obstacles concernant les politiques fiscales, les redevances et les prix des services afin de créer les conditions permettant aux entreprises de fournir des services logistiques ; se coordonner avec les ministères et secteurs dans la facilitation des échanges, la réforme des procédures douanières, la réduction et la simplification des procédures de contrôle spécialisée, la normalisation des dossiers et la mise en œuvre des engagements de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.-VNA