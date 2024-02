Kuala Lumpur, 17 février (VNA) – Le gouvernement malaisien ajoutera 186 nouveaux centres économiques numériques (PEDi), portant le total à 1.097 dans tout le pays d'ici la fin de cette année, a déclaré le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Il a déclaré qu'il existe actuellement 911 PEDi et que les efforts visant à ajouter davantage de centres de ce type, en particulier dans les zones souvent négligées, constituent l'initiative du gouvernement pour combler l'écart numérique et de revenus, tout en ajoutant que la transformation numérique est un programme crucial pour réaliser la vision du Cadre économique MADANI.

Le niveau de maîtrise dans de nouveaux domaines doit être rapidement développé et acquis afin que la société ne soit pas à la traîne face à la vague rapide du changement, ont déclaré les dirigeants, exprimant leur conviction que les gens en bénéficieront et l'utiliseront pour rendre la société plus autonome et plus autonome. progressive.

Anwar Ibrahim, dans son discours prononcé plus tôt au Penang Entrepreneurs Connectivity and Development Empowerment Carnival à Permatang Pauh, a annoncé l'ajout de 38 nouveaux PEDi à Penang, pour un montant de 9,83 millions de dollars, portant le total à 41 PEDi dans l'État.

Le Premier ministre a également exprimé son appréciation pour les efforts et les services de ceux qui ont contribué au succès du PEDi, en particulier pour les communautés rurales et les zones reculées, qui ont apporté une visibilité et des avantages à la communauté environnante. – VNA