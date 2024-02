Photo d'illustration: AFP/VNA



Vientiane (VNA) – Selon des journaux locaux, dans le but de promouvoir les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est, le gouvernement du Laos vient de signer un accord de développement de projet (PDA) pour l'énergie éolienne d'une capacité allant jusqu'à 1.200 MW dans le district de Sepon, province de Savannakhet.



Le projet, d'un montant d'investissement total d'environ 2 milliards de dollars, a été signé entre le gouvernement lao et la SARL des énergies renouvelables Savan Vayu (SVARE).



Une fois mis en service, vers début 2026, le projet générera de l’énergie propre et contribuera au développement socio-économique local, créant d’importantes opportunités d’emplois. Il contribuera également à améliorer considérablement la capacité du Laos en matière d'énergies renouvelables et à l'aider à atteindre ses ambitieux objectifs en la matière.-VNA