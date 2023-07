Rencontre entre des responsables du Front de la Patrie du Vietnam et de l'Association du peuple de Singapour. Photo: VNA Rencontre entre des responsables du Front de la Patrie du Vietnam et de l'Association du peuple de Singapour. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - De hauts responsables du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et une délégation de l'Association du peuple (AP) de Singapour ont partagé leur expérience dans la construction d'un réseau de gestion communautaire, lors d’une rencontre le 4 juillet à Hanoi.

La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, Nguyen Thi Thu Ha, a déclaré que la réunion était une occasion pour les deux parties de discuter des mesures visant à recueillir les opinions et à communiquer des informations entre les administrations et le peuple, et aussi pour le FPV d'apprendre l'expérience dans l’organisation des campagnes pour rassembler le public et renforcer la solidarité.

Nguyen Thi Thu Ha a espéré que l’AP, forte dans la mise en jeu du rôle des communautés dans les zones résidentielles et le renforcement de la solidarité communautaire, continuerait à partager son expérience sur la manière de construire le réseau de gestion communautaire pour améliorer l'efficacité de modèles d'auto-gestion dans les zones résidentielles.

Elle a également appelé l'AP à encourager les agences et entreprises singapouriennes à renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement et de l'éducation - formation; se coordonner avec la partie vietnamienne pour organiser des échanges bilatéraux et des activités de coopération connexes au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'autres forums multilatéraux; promouvoir la mise en place par les autorités singapouriennes des conditions favorables pour la communauté vietnamienne à Singapour.

Le directeur général de l'AP, Jimmy Toh Yong Leng, a applaudi la coopération étroite et fructueuse entre le Comité central du FPV et son association, ajoutant que leur esprit de coopération a été encouragé tandis que les échanges de délégations de haut rang ont augmenté, contribuant à élargir les partenariats et renforcer les liens interpersonnels.

Il a également exprimé son espoir que le Comité central du FPV et l'AP trouveraient de nouvelles méthodes pour intensifier le partage d'expériences dans les temps à venir. -VNA