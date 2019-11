Cérémonie de mise en chantier de la "maison de solidarité" pour la famille de Nguyên Van Trai, de la commune de Tong Bat, district de Ba Vi, à Hanoï. Photo: VNA Cérémonie de mise en chantier de la "maison de solidarité" pour la famille de Nguyên Van Trai, de la commune de Tong Bat, district de Ba Vi, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Fonds "Pour les pauvres" de Hanoï a permis de construire des centaines de maisons et d’offrir des milliers d’outils de production à des personnes démunies.

Récemment, le district de Ba Vi, à Hanoï, a reçu 1,5 milliard de dôngs, tiré du Fonds "Pour les pauvres" du Comité municipal du Front de la Patrie, pour la construction de maisons en faveur de familles démunies.



"Je suis malade et ma famille est pauvre. Nous n’avons pas la capacité de réparer notre maison ou d’en construire une autre. Nous sommes émus de recevoir une somme de 40 millions de dôngs, remise par le Comité municipal du Front de la Patrie. Cela encourage mes enfants à faire des efforts pour sortir de la pauvreté", a partagé Nguyên Van Trai, un des bénéficiaires de la commune de Tong Bat, district de Ba Vi.



Pour sa part, La Thanh Tùng, domicilié dans la commune de Van Phuc, district de Thanh Tri, qui prend en charge seul ses trois enfants, a reçu une moto de 15 millions de dôngs. "Cette moto, le bien le plus important de ma famille, va faciliter notre commerce. J’espère que ma famille sortira bientôt de la pauvreté", a confié avec émotion M. Tùng. Et dans le district de Dông Anh, Nguyên Thanh Nga a exprimé ses remerciements d’avoir reçu un bœuf d’une valeur de 15 millions de dôngs.



Selon le vice-président permanent du Comité municipal du Front de la Patrie, Nguyên Anh Tuân, tous les échelons du Parti, les autorités, les comités, les branches, les collectivités et de nombreux habitants de Hanoï répondent avec enthousiasme au mouvement de soutien aux pauvres.



Réduction du taux de pauvreté



Ces 18 dernières années, le Fonds "Pour les pauvres" de la ville a collecté 534 milliards de dôngs, permettant de construire plus de 2.800 "maisons de cœur" et d’en réparer 1.600 autres. En outre, 3.500 familles ont bénéficié d’aides en termes de semis ou de fonds pour le développement de la production, et 1.687 autres ont eu accès à des soins médicaux gratuits. Tout cela a contribué à réduire le taux de pauvreté de la ville à seulement 1,16%.



Accompagnant depuis plusieurs années le Fonds "Pour les pauvres", T & T Group a offert cette année 2 milliards de dôngs. "Notre groupe considère toujours les activités philanthropiques comme des tâches importantes qui témoignent de la responsabilité des entreprises envers la communauté. C’est pourquoi, nous sommes prêts à soutenir tous les programmes de soutien aux pauvres de la ville", a affirmé son directeur adjoint Nguyên Tât Thang.



Répondant à ce mouvement, la famille de Huynh Kim Bich, de l’arrondissement de Hai Bà Trung, à Hanoï, a fait don d’un bœuf de 15 millions de dôngs. "Nous souhaitons partager les difficultés avec les personnes malchanceuses pour qu’elles puissent sortir de la précarité", a exprimé Mme Bich. -CVN/VNA