Cérémonie de lancement du programme caritatif Mottainai 2023. Photo: VNA Cérémonie de lancement du programme caritatif Mottainai 2023. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Mottainai - un programme caritatif lancé par le journal Femmes du Vietnam pour soutenir les orphelins et les enfants défavorisés - a reçu des dons de 350 millions de dongs (environ 14.500 dollars) et 2.000 vêtements usagés rien qu’en dix jours, à travers 81 boites de Mottainai dans le pays.Ledit journal organise cette campagne chaque année depuis 2013, collectant des fonds à des fins caritatives via la vente et l'échange de biens d'occasion.Mottainai, terme japonais exprimant un sentiment de regret face au gaspillage, vise à sensibiliser le public au recyclage des produits usagés, à appeler au soutien de la communauté pour les enfants défavorisés, en particulier les orphelins et ceux victimes d'accidents de la route.En 2023, le programme soutient plus de 280 orphelins et enfants touchés par les accidents de la route et le COVID-19, ainsi que 10 orphelinats dans le pays.L'organisateur reçoit des vêtements d'occasion dans les showrooms et points de vente de la marque de mode Aristino. Ces vêtements seront sélectionnés, nettoyés et remis aux personnes en situation difficile dans toutes les provinces et villes.Pour chaque produit vendu dans le cadre de la campagne, Aristino fait don de 10.000 dongs au Fonds Mottainai. Dans le même temps, cette marque de mode contribue 100 millions de dongs supplémentaires au Fonds lorsque le message «Wear.Care.Share – Chuan phong cach. Chat yeu thuong» avec le hashtag #ARISTINO10 atteindra 10.000 partages sur les réseaux sociaux.L’activité avec le sponsor d’Aristino se clôturera le 3 septembre, mais le Fonds Mottainai continuera à recevoir des dons jusqu’en décembre prochain.Lors des neuf dernières années, Mottainai a attiré plus de 500.000 donateurs et soutenu près de 5.000 enfants défavorisés. Le programme a été très appréciée par l'ambassade du Japon au Vietnam, remportant le prix «Femmes innovantes de 2017». -VNA