Des responsables du Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam réceptionnent 5.100 kits de dignité de base pour offrir aux femmes et filles qui font face aux risques de violence à cause des impacts du COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam a réceptionné le 22 juin à Hanoï un don de 5.100 kits de dignité de base offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) à l'appui des femmes et des filles qui font face aux risques de violence à cause des impacts du COVID-19.

Les bénéficiaires sont des femmes et des filles des provinces de Bac Giang, Bac Ninh et Ho Chi Minh-Ville, les localités les plus battues par la pandémie.



S'exprimant lors de la cérémonie de réception, le vice-président du Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam, Nguyen Xuan Dinh, a apprécié l'assistance et la coordination étroite entre le FNUAP au Vietnam et l'Union des agriculteurs du Vietnam dans les domaines des soins de santé de la reproduction, de l'égalité des sexes et de la prévention et de la lutte contre la violence pour les féminines et les filles ces dernières années.

M. Nguyen Xuan Dinh, vice-président du Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam et Mme Naomi Kitahara – représentante en cheffe du FNUAP au Vietnam, ont signé le procès-verbal lors de la cérémonie de remise des kits. Photo : VNA

Selon M. Nguyen Xuan Dinh, en 2020, à côté des impacts de la pandémie de COVID-19, le Vietnam était également gravement touché par les inondations et les catastrophes naturelles. Avec l'aide du FNUAP au Vietnam, de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale, des gouvernements japonais et australien, etc, l'Union des agriculteurs du Vietnam a reçu et remis un total de 15.707 kits de produits essentiels à des femmes et filles de 9 provinces.



Selon Mme Naomi Kitahara, représentante en cheffe du FNUAP au Vietnam, depuis le milieu des années 1990, le FNUAP a fourni des kits de produits essentiels dans les situations de crise humanitaire dans le monde pour garantir les besoins spécifique des femmes et filles dans les situations d'urgence.



Cette assistance est priorisée dans le contexte de la pandémie, a-elle déclaré et a affirmé la nécessité de veiller à ce que tous les citoyens participent au développement du pays et que personne ne soit laissé dans ce processus.

Ces "kits de dignité" contiennent des serviettes hygiéniques, du savon, plusieurs sous-vêtements, de la poudre détergente, une lampe de poche, du dentifrice, une brosse à dents et un peigne, le tout logé dans un sac à dos ou un seau facile à transporter. Chacun de ces articles répond aux besoins spécifiques des femmes et des filles. -VNA