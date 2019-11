Photo d'illustration: Internet Photo d'illustration: Internet

Vinh Long (VNA) - La 4e édition du Festival du riz au Vietnam aura lieu du 13 au 19 décembre dans la ville de Vinh Long, province du même nom du Delta du Mékong, a annoncé par le Service provincial de l'Industrie et du Commerce lors d’une conférence de presse tenue le 12 novembre.

Ayant pour thème « Développement durable d’agriculture, d’agriculteurs et de zones rurales du Vietnam », l'événement comprendra une série d'activités dont un salon réunissant entre 800 et 1.000 stands, des concours culinaire et photographique, et quatre ateliers sur le cadre juridique et les politiques ciblant les coopératives agricoles, sur la formation des agriculteurs, sur le développement de l'économie rurale, sur le soutien aux riziculteurs et la promotion des produits à base de riz.

Ce festival, qui est l'un des programmes de promotion du commerce les plus importants du delta du Mékong, a pour but de promouvoir la capacité d'approvisionnement et d'exportation en riz des localités de la région.

Il vise également à aider les entreprises et les localités participantes à promouvoir leurs produits, à accroître leur compétitivité et à rechercher des possibilités de coopération avec des commerçants domestiques et étrangers.

Durant les dix premiers mois de cette années, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 5,56 millions de tonnes pour 2,43 milliards de dollars, soit une hausse de 6,1% en volume mais une baisse de 9,1% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier. Les Philippines sont actuellement le premier débouché. -VNA