Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié le 22 février une décision reconnaissant le festival traditionnel des courses de bateaux de la commune de Tinh Long, ville de Quang Ngai, province de Quang Ngai (Centre), comme patrimoine culturel immatériel national.

Le festival traditionnel des courses de bateaux de Tinh Long existe depuis des centaines d'années. Photo: laodong.vn

Ce festival est une tradition des habitants riverains de la rivière Trà Khuc. Le festival existe depuis des centaines d’années et a une profonde signification culturelle et religieuse.

Depuis des siècles cette fête est de plus en plus préservée et promue. Le festival a lieu tous les deux ans, le 5e et 6e jour du Nouvel An lunaire, attirant un grand nombre de personnes et de visiteurs.

Photo: vanhoanghethuat.vn



Il s’agit non seulement d’un jeu sportif visant à démontrer la force musculaire, mais aussi d’une activité culturelle et religieuse avec une profonde signification humaniste pour prier pour la paix et la prospérité du pays et du peuple. – NDEL/VNA