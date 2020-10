Photo: NDEL



Hanoï (VNA) - Le festival culturel et touristique de Muong Lo a officiellement ouvert ses portes au stade de la ville de Nghia Lo, dans la province montagneuse de Yen Bai (Nord), avec comme point fort la danse Xoe Thai.



La grande danse a vu la participation de 2.020 acteurs et artisans ainsi que d'instruments de musique traditionnels.



Muong Lo - Nghia Lo, qui compte 21 groupes ethniques soudés, a une longue histoire et une glorieuse tradition révolutionnaire ainsi que des identités culturelles diverses.



Les visiteurs du festival auront la chance de se plonger dans les chants et danses folkloriques des minorités ethniques tout en découvrant diverses activités culturelles et touristiques.



Nghia Lo est célèbre pour la grande danse Xoe Thai et le festival Han Khuong qui sont tous deux classés patrimoine culturel immatériel national. En outre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est en train de créer des dossiers à soumettre à l’UNESCO dans l'espoir de reconnaître la Xoe Thai en tant que patrimoine culturel immatériel du monde.



Dans le cadre du Festival culturel et touristique annuel de Muong Lo, les activités reproduisant la vie spirituelle, la culture et les arts des groupes ethniques minoritaires de la localité devraient attirer un grand nombre de visiteurs.-CPV/VNA