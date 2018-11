Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong (centre), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le ministre de la Sécurité publique To Lam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La permanence du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique a organisé le 28 novembre à Hanoï une conférence pour évaluer l’exécution des missions de 2018 et définir des orientations pour 2019.



Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, étaient présents.



Cette conférence a été présidée par le général de corps d’armée To Lam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, également ministre de la Sécurité publique.



Les participants ont passé en revue les réalisations des forces de police populaire en 2018, analysé les faiblesses et les causes, défini des objectifs et missions pour 2019 et les années prochaines. Les délégués ont en outre évalué l’application des résolutions du Comité central du Parti (XIIe mandat) et du Bureau politique concernant la poursuite des réformes pour assurer une structure organisationnelle simple mais efficace du ministère de la Sécurité publique



Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, ont apprécié les efforts des forces de police populaire pour garantir la sécurité politique et l’ordre social. Les forces de police populaire ont contribué au maintien de la stabilité politique et d’un environnement pacifique au service du développement national.



Soulignant les réalisations remarquables des forces de police populaire ainsi que leur rôle important, Nguyen Phu Trong a souhaité qu’elles continuent de développer leurs acquis en 2019 et les années prochaines. Il leur a demandé d’accélérer le travail pour avoir une structure organisationnelle simple et efficace et une meilleure performance.



Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam a également souligné l’importance des missions liées à l’édification du Parti et la responsabilité d’être exemplaire des cadres et des membres du Parti, notamment des personnes occupant des postes à responsabilité. Il a insisté sur la nécessité de traiter les gens selon leur mérite et de sanctionner sévèrement les infractions. -VNA