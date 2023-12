Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, et le ministre français de la Transformation et de la Fonction Publiques, Stanislas Guerini. Photo: VNA







Hanoï (VNA) - Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, a reçu le 30 novembre à Hanoï le ministre français de la Transformation et de la Fonction Publiques, Stanislas Guerini, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, Nguyen Xuan Thang a affirmé le souhait de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh de promouvoir la coopération et de partager les expériences avec les partenaires français en matière de formation du personnel et de recherche scientifique.



Selon lui, son Académie et les partenaires français, dont l'ambassade de France au Vietnam, ont mené de nombreuses activités de coopération efficaces, apportant une contribution importante à la formation de cadres vietnamiens.



Il a proposé que le ministère français de la Transformation et de la Fonction Publiques et les partenaires français continuent de coopérer et de partager leurs expériences avec le Vietnam et de le soutenir dans le perfectionnement des institutions, la réforme de l'administration publique pour la moderniser.

Signature d'un mémorandum de coopération trilatérale entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l’Institut national du service public et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique de France. Photo: VNA





A cette occasion, le directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et le ministre français de la Transformation et de la Fonction Publiques ont assisté à la signature d'un mémorandum de coopération trilatérale entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l’Institut national du service public et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique de France. -VNA