Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En termes du scénario du changement climatique 2020 élaboré par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, si le niveau de la mer augmente de 80cm, 31,94% de la superficie du delta du Mékong se retrouvera sous les eaux.

Selon les statistiques du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le delta du Mékong est touché par un affaissement moyen du sol d’une centimètre chaque année et même de 5,7cm dans quelques localités tandis que le niveau des mers augmente en moyenne de 3 à 5 mm par an.

L’exploitation intensive des eaux souterraines, le poids des structures artificielles construites en plaine et les vibrations dues aux activités de circulation sont les causes principales de cet affaissement. Le déplacement des plaques tectoniques et la compression naturelle sont également des facteurs contribuant à la perte de terrains.

Le professeur associé-docteur Le Anh Tuân, directeur adjoint de l’Institut d’études sur le changement climatique du delta du Mékong, revelant de l’Université de Can Tho, a suggéré aux autorités locales de chercher à évaluer les conséquences de différents niveaux d'élévation du niveau de la mer et leur capacité de réponse.

Dans un proche avenir, les villes et provinces méridionales doivent évaluer également l'augmentation des vagues, élaborer les scénarios d'élévation du niveau de la mer en fonction de la tolérance au risque et prendre des mesures d'adaptation, y compris des plans d'urgence si les niveaux prévus sont dépassés, a-t-il ajouté. -VNA