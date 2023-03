Photo: nongnghiep.vn



Hanoi (VNA) - Dans le delta du Mékong, des modèles exemplaires de production agricole biologique se forment alors que le mouvement de l’industrie agricole jette également de bases de l’agriculture biologique.

Le président du Comité populaire provincial de Dong Thap, Pham Thien Nghia, a déclaré qu’à ce jour Dong Thap était devenue le plus grand producteur et le plus grand exportateur de pangasius du delta du Mékong ainsi que de tout le pays.

Son succès initial du développement agricole durable est dû au fait que les autorités locales accompagnent les entreprises, attirant de nombreuses entreprises pour investir et coopérer avec les agriculteurs, a-t-il expliqué.

Au cours des six dernières années, des dizaines de projets agricoles ont été délivrés des certificats d’investissement. Le Comité populaire provincial a également encouragé le développement de modèles de coopération, formant plus de 180 coopératives, 940 groupes coopératifs et 110 fermes. Il s’agit de base pour le développement favorable de l’agriculture biologique et circulaire, a-t-il dit.

Dans la ville de Can Tho du delta du Mékong, son secteur agricole a d’ores et déjà collaboré avec un certain nombre d’entreprises pour déployer des modèles de production biologique du riz et d’arbres fruitiers. La ville possède également de nombreux modèles d’application de hautes technologies selon les normes GAP pour servir de base à l’agriculture biologique.

En outre, la ville de Can Tho a étudié et s'est orientée vers la planification de la production biologique d’environ 4.000 ha de riziculture, 1.300 ha d’arbres fruitiers et 150 ha de légumes. L’aquaculture biologique est appliquée dans les rizières et les vergers.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, au cours des dernières années, la pensée sur l’économie agricole a considérablement changé car les entreprises, les coopératives et les agriculteurs ont reconnu la nécessité de s’orienter vers des marchés d’exportation haut de gamme pour rapporter une valeur et des profits plus élevés. Cela a contribué à former des zones de matières premières dans lesquelles les entreprises et les agriculteurs ont noué une connexion étroite.

Il a encouragé et apprécié les entreprises qui ont investi dans l’agriculture ; se sont associés à des coopératives, à des groupes coopératifs et à des agriculteurs.

Le ministre Le Minh Hoan a soulevé les orientations, appelant à activement changer afin de construire l’image d’une agriculture responsable et durable. Lors de la 26e Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26), le Vietnam s’engage à assurer la croissance de la production, à protéger l’environnement, à construire une agriculture responsable et durable, à participer à la chaîne de valeur mondiale et aux systèmes d’approvisionnement et de distribution alimentaires. Ces engagements doivent être concrétisés par des actions spécifiques, les responsabilités des secteurs compétents, des entreprises et des agriculteurs. -VNA