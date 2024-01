Une empreinte particulière dans le décaissement des capitaux d'investissement publics en 2023 est reconnue par les contributions importantes à la construction d'infrastructures synchrones, l'accélération de projets d'infrastructures de transport nationaux importants. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le décaissement des capitaux d'investissement publics en 2023 a atteint environ 95% du plan, soit près de 676.000 milliards de dongs, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.Les investissements publics se concentrent sur les projets d'infrastructures importants du pays. L'Assemblée nationale a publié une Résolution spécifique pour mettre en œuvre des projets de construction d'autoroutes s'étendant de la région montagneuse du Nord jusqu'au cap Ca Mau au Sud. C'est le point culminant du mandat 2021-2025 ainsi que de l'année 2023", a estimé le Dr Nguyen Dinh Cung, ancien directeur de l'Institut central de recherche et de gestion économiques (CIEM).Une empreinte particulière dans le décaissement des capitaux d'investissement publics en 2023 est reconnue par les contributions importantes à la construction d'infrastructures synchrones, l'accélération de projets d'infrastructures de transport nationaux importants. Plus précisément, le secteur des transports a achevé et mis en service 475 km d'autoroutes, portant la longueur totale des autoroutes du pays à 1 892 km ; mis en chantier 12 projets d'autoroutes Nord-Sud, trois autoroutes d'axe Est-Ouest, de deux routes périphériques.Dans le secteur aéronautique, on peut citer la mise en service du terminal des passagers T2 de l'aéroport de Phu Bai, la mise en chantier le terminal des passagers T3 à l'aéroport international de Tan Son Nhat, la garantie de la qualité et l’avancement du projet de l'aéroport international de Long Thanh.Constatant que les investissements publics continuent d'être un important moteur de croissance contribuant à promouvoir le développement économique, sur la base des prévisions approuvées par l'Assemblée nationale, le Premier ministre a promulgué la décision No 1603/QD-TTg du 11 décembre 2023 portant sur l'attribution des capitaux d'investissement public pour 2024.Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de donner la priorité à l'allocation des capitaux aux projets nationaux clés, aux projets ayant des impacts interrégionaux visant à promouvoir le développement socio-économique rapide et durable, aux projets dans le cadre du Programme de redressement et de développement socio-économiques.