Hanoi (VNA) – L’anniversaire de la mort des rois Hung - les légendaires fondateurs de la nation - sera commémoré en ligne simultanément dans plus de 40 pays et territoires le 10 avril ou le 10e jour du troisième mois lunaire.

La fête des temples des rois fondateurs du pays débutera le 10 avril ou le 10e jour du troisième mois lunaire. Photo : VNA



Le projet visant à marquer l’anniversaire à l’échelle mondiale a été lancé par nombre de scientifiques, d’intellectuels et de dirigeants d’associations vietnamiennes dans sept pays, dans le but de connecter des Vietnamiens résidant à l’étranger et les amis internationaux dans un effort de préserver le patrimoine culturel immatériel de l’humanité et les rituels de culte dédiés aux rois Hung.



Par conséquent, la commémoration est un événement culturel spécial non seulement pour la communauté vietnamienne à l’étranger mais aussi pour les amis internationaux.



L’événement de cette année comprendra des rituels, des performances artistiques et une cérémonie en l’honneur des Vietnamiens exceptionnels à l’étranger.



Il se tiendra dans des formats en ligne et en présentiel, sur https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau), et sera diffusé sur des chaînes de télévision telles que Hung King TV Global, HITV et Future Now.

Depuis sa création en 2005, outre la commémoration des rois Hung, une série d’activités sociales et caritatives ont été organisées au Vietnam et dans plusieurs pays dans le cadre du projet, telles que l’aide humanitaire aux victimes des inondations dans le Centre du Vietnam, l’octroi de bourses aux étudiants déshérités et le soutien à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le culte des rois Hung est une expression forte de la conscience de l’histoire nationale et du respect des gens du peuple envers leurs ancêtres. Cette pratique culturelle matérialise le lien affectif entre les familles, les villages et la nation. Il est aussi un symbole national liant le passé au présent qui nourrit sans cesse la solidarité entre les communautés ethniques.

Chaque année, des millions de pèlerins se rendent au temple des rois Hùng, sur le mont Nghia Linh, dans la province de Phú Tho, pour y commémorer leurs glorieux ancêtres et prier pour un climat propice, les abondantes récoltes, la chance et la santé. – VNA