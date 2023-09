Bac Liêu (VNA) - Le Conseil de coordination régionale du delta du Mékong a ouvert mercredi 27 septembre sa première réunion dans la province de Bac Liêu sous la présidence du vice-Premier ministre et chef dudit conseil Lê Minh Khai.

Vue de la première réunion du Conseil de coordination régionale du delta du Mékong, à Bac Liêu, le 27 septembre. Photo: VNA



Lors de la réunion, à laquelle ont participé des responsables des agences centrales et des représentants de 13 localités régionales, les participants ont discuté des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la région, ainsi que de la connectivité et de la coordination entre les projets qui favorisent les liens intra-régionaux et interrégionaux. .



Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé que la réunion était une opportunité de promouvoir le potentiel et la force de la région et de proposer des solutions aux problèmes existants.



Il a souligné la position stratégique particulièrement importante de la région en termes d’économie, de culture, de société, d’environnement, de défense, de sécurité et d’affaires étrangères du pays.



Selon le dirigeant, située dans la partie la plus méridionale du pays, le delta du Mékong est un pont reliant le Vietnam aux autres pays de l’ASEAN, en particulier ceux de la sous-région du Mékong.



Le delta du Mékong est également la principale région agricole du pays avec divers produits clés, notamment le riz, les crevettes, le poisson et les fruits, et joue un grand rôle dans l’environnement écologique, la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire pour l’ensemble du pays.



Le président du Comité populaire de la province de Bac Liêu, Pham Van Thiêu, a déclaré que le delta du Mékong est le plus grand centre de production agricole du pays, représentant 50% de la production totale de riz et 95% des exportations de riz, 65% de la production aquacole, 60% des exportations de poissons et près de 70% de la production de fruits du pays.



Il a souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination synchrone et efficace, conforme à la loi et à la planification approuvée par les autorités compétentes, pour le développement rapide et durable de la région.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors de la première réunion du Conseil de coordination régionale du delta du Mékong. Photo: VNA



Concernant les orientations du conseil dans un avenir proche, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a exhorté les ministères, les secteurs et les localités de la région à prendre des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité opérationnelle du conseil en mettant l’accent sur la production agricole moderne à grande échelle, l’agriculture biologique, l’industrie de la transformation, de la préservation des produits agricoles et aquatiques et le développement de la marque de produits.



Il a également exhorté les localités à promouvoir la restructuration économique, notamment une structure agricole adaptée à chaque zone écologique, et à mettre en œuvre efficacement des projets liés à l’adaptation au changement climatique.



D’autres tâches clés consistent à résoudre l’érosion des berges et des côtes, l’affaissement, l’intrusion d’eau salée et la sécheresse, tout en développant une stratégie globale pour la protection et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong.



En juillet et août 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé des décisions sur la création de six conseils de coordination régionale du delta du fleuve Rouge, du Centre septentrional et du littoral du Centre, du Sud-Est, des Hauts Plateaux du Centre, du delta du Mékong, et de la moyenne région et des régions montagneuses du Nord.

Les conseils sont chargés de coordonner les activités de liaison pour le développement socio-économique et des infrastructures régionales, la priorité étant accordée aux infrastructures de transport. Ils étudieront et proposeront la création d’un fonds pour le développement des infrastructures régionales. – VNA