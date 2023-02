Le concours de beauté Miss entrepreneuse globale du Vietnam 2023 aura officiellement lieu du 13 au 23 mars 2023 dans la province de Dak Nông. Photo : baoquocte:vn

Hanoï (VNA) - Selon le Comité d'organisation, le concours de beauté Miss entrepreneuse globale du Vietnam 2023 (Miss Vietnam Global Business 2023) aura officiellement lieu du 13 au 23 mars 2023 dans la province de Dak Nông (sur les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam).



S'exprimant lors de la conférence de presse dans l'après-midi du 14 février à Hô Chi Minh-Ville, le Docteur Hô Minh Son, journaliste, représentant du comité d’organisation, a déclaré que le Comité populaire de la province de Dak Nông avait envoyé les documents n° 7126/UBND-KGVX et 7337/UBND-KGVX au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et au Sarl de divertissement LD sur l'approbation et le changement de la date du concours « Miss entrepreneuse globale du Vietnam 2023 ». Ainsi, le concours de beauté aura lieu du 13 au 23 mars 2023 dans la province de Dak Nông.



Il s'agit d'un événement significatif, non seulement une opportunité de continuer à affirmer le rôle et l'importance du travail de communication pour promouvoir l'image de la terre et des gens de la province de Dak Nông, mais aussi de contribuer à la politique de communication pour développer l'industrie « sans fumée » pour en devenir une des secteurs économiques clés de la province », a souligné le Docteur Hô Minh Son.



Selon lui, le concours de beauté Miss entrepreneuse globale du Vietnam 2023 se tiendra pour la première fois à Dak Nông, à la fois pour honorer la beauté physique, et pour démontrer le courage dans les affaires et les talents artistiques, sportifs et culturels..., des femmes d'affaires de la nouvelle ère.



De ce fait, des activités d'échanges communautaires sont créées pour encourager les efforts, la volonté de se former et de se perfectionner, notamment pour mettre en relation des femmes d'affaires nationales et étrangères afin d’échanger et d’approcher des opportunités, des méthodes de création des marques commerciales.



Toujours selon lui, le concours de beauté apprécie des valeurs humaines profondes, contribuant à la promotion de la culture et du tourisme dans la province de Dak Nông, connecte et promeut un commerce fort, et répand la gentillesse par le biais d'activités bénévoles significatives, telles que remise des vélos à des étudiants pauvres, studieux, la chirurgie oculaire gratuite pour les pauvres de la province.-NDEL/VNA