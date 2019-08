Une séance de la 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale aura lieu du 12 au 16 août prochain à Hanoï.

Selon un communiqué du bureau de l’Assemblée nationale, la réunion permettra d’étudier cinq projets de loi concernant la modification et le complément de certains articles de la Loi sur l’Audit d’Etat, les amendements de la Loi boursière et du Code du Travail, les réserves militaires, les bibliothèques. En outre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiera un projet de résolution concernant l’explication de certains articles de la Loi sur la Planification.

Les débats seront également consacrés à la supervision de l’application des politiques et textes juridiques concernant la gestion et l’utilisation des fonds publics en dehors du budget public pendant la période 2013-2018, et d’autres questions importantes,

Des séances d’interpellation sont également prévues. Elles seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale le 15 août. -VNA