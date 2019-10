La 38e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam est inaugurée lundi matin à Hanoï (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) – La 38e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam a été inaugurée lundi matin à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

Dans son discours d’ouverture, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a annoncé que lors de cette 38e session, le Comité permanent de l’AN devrait donner des avis sur les contenus à soumettre à la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature et examinerait certaines questions importantes.

Concrètement, le Comité permanent de l’AN discutera de trois projets de loi, à savoir la Loi sur les entreprises (amendée), la Loi sur l’investissement (amendée), et la Loi d’amendement et de complètement de l’article 3 de la Loi sur la gestion, l’utilisation des armes, des produits explosifs et des instruments de support ainsi que de la Résolution sur la non organisation des Conseils populaires dans les quartiers relevant des arrondissements et chef-lieux de Hanoï.

Il donnera des avis sur les rapports d’évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’Etat en 2019, le rapport sur le plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires en 2020 ; sur le rapport d’étude de faisabilité du projet d’aéroport international de Long Thanh (première phase).

Il devrait aussi donner des avis sur la résolution approuvant le Traité complémentaire au Traité sur la délimitation des frontières nationales de 1985 et le Traité complémentaire de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, le Protocole sur la délimitation et le bornage de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge.

Le Comité permanent s’exprimera sur plusieurs résolutions importantes ainsi que sur d’autres textes, notamment le rapport de synthèse des idées et recommandations des électeurs envoyées à l’AN en 2019 ainsi que sur les préparatifs de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature et le travail du personnel.

Le Comité permanent examinera et décidera de l’approbation de la nomination d'ambassadeurs du Vietnam à l’étranger, du réajustement des limites administratives communales de trois provinces : Hai Duong, Thanh Hoa et Bac Ninh - ainsi que du complètement du plan de répartition de 10.000 milliards de dongs aux projets nationaux importants pour la période 2016-2020 et de l’achat du riz pour la réserve nationale.

La 38e session du Comité permanent de l’AN durera jusqu’au 17 octobre.

Après l’ouverture, sous l’égide du vice-président de l’AN Do Ba Ty, le Comité permanent de l’AN a donné des avis sur le projet de rapport-bilan des opinions et recommandations des électeurs et des populations du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le rapport sur les résultats de la supervision sur le règlement des recommandations des électeurs envoyées à la 7e session de l’AN de la 14e législature et à l’AN.

Ce projet de rapport-bilan a été présenté par le vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Hau A Lenh.

Sur la base des questions intéressées par les électeurs et les populations, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a donné cinq prépositions.

L’AN, le gouvernement et les localités devraient donner la priorité à l’investissement dans les infrastructures, la promotion du développement socioéconomique dans les régions reculées habitées par les ethnies minoritaires ou frappées régulièrement par des calamités naturelles et autres effets du changement climatique.

Les ministères, services et localités devraient réaliser strictement les recommandations du gouvernement dans le décaissement des investissements publics. Le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, les ministères, services et localités devraient accorder une attention particulière à la garantie de la sécurité politique, l’ordre social en tous domaines ; les administrations locales resserrer la gestion des étrangers immigrés, de l’achat des terrains et maisons dans les localités importantes en matière de défense et de sécurité.

Le gouvernement devrait demander au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, aux ministères et services concernés ainsi qu’aux localités, notamment Hanoi et Ho Chi Minh-Ville de prendre des mesures pour protéger l’environnement et réduire la pollution de l’air.

Le Parti et l’Etat devraient continuer à perfectionner les institutions sur la gestion et la supervision des cadres et membres du Parti, améliorer le travail de prévention et de lutte contre la corruption et le gaspillage.

Le même jour, le Comité permanent de l'AN a également écouté un rapport sur la supervision du traitement de la pétition des électeurs, qui indiquait que 98,97% des pétitions soumises à la 7e session de l'AN, soit 2 201, avaient été traitées.

Lundi après-midi, le Comité permanent de l’AN a donné des avis sur certaines questions financières et budgétaires. -VNA