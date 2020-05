Photo d'illustration: NDEL

Le ballet sera présenté au public en juin à l'opéra de Ho Chi Minh-Ville et à celui Hanoi deux mois plus tard.Il sera dirigé par les Artistes populaires Chu Thuy Quynh et Ung Duy Thinh, et chorégraphié par Nguyen Tuyet Minh. Il rassemblera des ballerines et danseurs vietnamiens célèbres, à savoir Tran Hoang Yen, Dam Duc Nhuan, Ho Phi Diem et Sung A Lung.Présentant des extraits de l'"Histoire de Kiêu", les spectacles raviront le public avec une nouvelle perspective en mélangeant ballet classique et danses traditionnelles vietnamiennes.En plus des symphonies et de la musique contemporaine, le ballet utilisera également le ca tru (chant cérémoniel), le chant xam (ballades chantées par des musiciens aveugles errants) et d'autres genres musicaux du folklore vietnamien.L’"Histoire de Kiêu" est largement considérée comme l’œuvre la plus importante de la littérature vietnamienne.En 3.254 vers, le poème raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme, qui doit se sacrifier pour sauver sa famille.Ce chef-d'œuvre a été traduit dans de nombreuses langues étrangères, dont le russe, le français, l'anglais, l'allemand, le roumain et l'espagnol. - CPV/VNA