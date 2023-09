Le président Vo Van Thuong et des enfants de la province de Binh Phuoc. Photo : VNA

Un spectacle artistique lors de la soirée du 27 septembre. Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - Le président Vo Van Thuong a participé le 27 septembre à une soirée de la mi-automne dans la ville de Dong Xoai, province méridionale de Binh Phuoc, qui a réuni de nombreux enfants locaux.L'événement a été retransmis en direct, reliant 14 sites à Ha Giang, Lao Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Ninh Binh, Ha Tinh, Dak Lak, Lam Dong, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville, Ben Tre et Kien Giang.La soirée était inscrite dans le cadre d’un programme organisé du 19 au 29 septembre avec diverses activités dans l’ensemble du pays, notamment la remise de plus de 5 millions de lanternes et cadeaux aux enfants défavorisés, enfants handicapés, orphelins...Dans la soirée du 27 septembre, le président Vo Van Thuong a remis des cadeaux et des bourses d’études d’une valeur de 2 millions de dongs chacune à 100 enfants de la province de Binh Phuoc, dont 50 ayant perdu leurs parents à cause du COVID-19 et 50 enfants en situation difficile.La valeur totale des cadeaux et des ouvrages au service de l’apprentissage des enfants à Binh Phuoc à cette occasion est estimée à 1,6 milliard de dongs. -VNA