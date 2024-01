Hai Phong (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a demandé à la ville de Hai Phong (Nord) de traduire rapidement sa vision, ses perspectives et ses objectifs en plans spécifiques et détaillés, démontrant la meilleure performance dans la mise en œuvre du plan d’aménagement de la ville portuaire du nord. 2040 avec une vision pour 2050.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors d’une séance de travail avec le Comité municipal du Parti de la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Au cours d’une séance de travail avec le Comité municipal du Parti, samedi après-midi 6 janvier, dans le cadre de sa visite de travail dans la ville, le plus haut législateur a exprimé son impression sur la croissance remarquable de 10,34% du produit intérieur brut régional (PIBR) de Hai Phong, soit près du double de la moyenne nationale.Selon les rapports présentés lors de la séance de travail, le chiffre d’affaires à l’exportation de Hai Phong a atteint 31 milliards de dollars, soit 107,7% de la même période de l’année dernière. Hai Phong a maintenu une croissance à deux chiffres pendant neuf années consécutives et figure toujours parmi les cinq premières localités du classement de l’Indice de compétitivité provincial (IPC).Le président de l’Assemblée nationale a salué les efforts des autorités municipales pour améliorer l’environnement des investissements et des affaires et attirer les investissements étrangers, affirmant que la récente création de trois pôles industriels a contribué de manière significative à créer un nouvel élan de production pour la ville.Il a également apprécié les résultats positifs obtenus par la localité dans les domaines de la construction de la nouvelle ruralité, du développement de logements sociaux et de la digitalisation; l’assurance de la sécurité sociale; ainsi que ses progrès notables dans les domaines de la culture, de l’éducation, des soins de santé et de la science et de la technologie.La construction et la consolidation du Parti et du système politique ont été réalisées de manière systématique et résolue, tandis qu’une attention particulière a été accordée au travail du personnel, a-t-il souligné.En accord avec les objectifs, les tâches, les solutions ainsi que les orientations énoncés dans le plan d’aménagement global de Hai Phong d’ici 2040 avec une vision jusqu’en 2050, il a souligné que la ville possédait les conditions nécessaires pour continuer à opérer des percées dans son développement.Le plus haut législateur a demandé aux autorités municipales d’évaluer de manière plus approfondie la mise en œuvre des objectifs fixés, réorganisant ainsi les objectifs pour garantir une plus grande faisabilité.Il a souligné la nécessité pour Hai Phong de mettre en place une force de réaction rapide pour mettre en œuvre rapidement les tâches liées à la création d’unités administratives suivant le modèle de gouvernance urbaine et de réorganiser les unités administratives. – VNA