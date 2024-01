Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr ont plaidé lors de leur rencontre à Hanoi, mardi 30 janvier, pour le renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Philippines.

Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à droite) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à droite) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA



Saluant chaleureusement la première visite d’Etat au Vietnam du président philippin et de son épouse, le plus haut législateur vietnamien a souligné que cette visite avait donné une forte impulsion au partenariat stratégique Vietnam-Philippines.



Il a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les présidents vietnamien Vo Van Thuong et philippin Marcos Jr., notamment la signature des documents de coopération dans les domaines de l’agriculture, du commerce du riz, de la coopération maritime et de la culture, estimant que le commerce était un point lumineux dans la coopération bilatérale.

Le président de l’Assemblée nationale a proposé que les deux parties élargissent leur coopération à la transition énergétique juste, à la transformation numérique sûre et aux énergies vertes... dans l’esprit de partenariat stratégique. Il s’est attendu à ce que les deux gouvernements, vietnamien et philippin, signent bientôt un accord de coopération dans le domaine du travail.

Le président Marcos Jr. a souligné que la coopération parlementaire jouait un rôle important et constituait le fondement des relations entre les deux pays. Il a remercié l’Assemblée nationale du Vietnam pour son soutien et son envoi d’une délégation pour participer et contribuer au succès global du 31e Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-31) en novembre 2023 aux Philippines.

La coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants des Philippines s’approfondit de plus en plus, notamment depuis l’adoption par la Chambre des représentants et le Sénat des Philippines des résolutions sur le renforcement des relations avec le Vietnam, avant et pendant la visite officielle aux Philippines de la haute délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam en 2022, s’est félicité le dirigeant vietnamien.

Espérant des liens accrus entre les deux organes législatifs, il a exhorté les deux parties à mettre activement en œuvre les accords signés entre l’Assemblée nationale du Vietnam, la Chambre des représentants et le Sénat des Philippines pour faire de leur coopération parlementaire un modèle de coopération parlementaire internationale.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie que les deux parties aient signé un accord de coopération sur le commerce du riz, considérant que cela contribuait non seulement à augmenter le chiffre d’affaires des échanges commerciaux, mais démontrait également leur confiance mutuelle et contribuait à garantir la sécurité alimentaire.

En plus de s’efforcer d’augmenter le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars, ils ont exhorté les deux pays à tirer le meilleur parti du Partenariat économique global régional (RCEP) pour élargir leur coopération économique, commerciale et d’investissement.

Le dirigeant philippin s’est accordé avec le plus haut législateur vietnamien sur le renforcement de la confiance politique, l’expansion de la coopération dans les domaines du travail, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation, du partage d’expériences en matière de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, de formation professionnelle, de construction de politiques de travail, d’emploi, de sécurité sociale, de réponse aux impacts sociaux causés par les épidémies et le changement climatique, ainsi que sur l’accroissement des échanges de délégations, l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de coopération existants, la promotion de la coopération décentralisée et des échanges populaires et la connexion des entreprises, contribuant ainsi au renforcement de la coopération dans le cadre du partenariat stratégique Philippines-Vietnam, au bénéfice des deux peuples.

Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu que les deux pays se soutiennent mutuellement dans les cadres multilatéraux ; continuent d’œuvrer avec les pays et partenaires de l’ASEAN pour maintenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, assurer la mise en œuvre pleine et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), accélérer les négociations en vue de construire un Code de conduite en Mer Orientale (COC) effectif et efficace conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a souhaité que les Philippines créent des conditions favorables pour la communauté vietnamienne. Il a prié le président Marcos Jr. à transmettre son invitation au président de la Chambre des représentants et au président du Sénat des Philippines pour effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. – VNA