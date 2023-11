Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), dirigée par le secrétaire général adjoint Yang Chunlei, a eu une entrevue le 30 novembre à Hanoï avec Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV.



Phan Dinh Trac, également chef adjoint permanent du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, chef adjoint permanent du Comité de pilotage central pour la réforme judiciaire, a exprimé son désir de maintenir les échanges entre les deux Commissions et de promouvoir la signature du Plan de mise en œuvre du Mémorandum d'accord entre les deux parties pour la période 2023 - 2027.



Il a proposé que la Chine aide le Vietnam à former des cadres spécialisés dans les affaires intérieures, le droit, la lutte contre la corruption et la réforme judiciaire. En outre, il a suggéré que les deux parties renforcent la coordination, l'échange d'informations et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux sur les affaires intérieures, la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire et d’autres domaines entre les deux Partis et les deux pays.



De son côté, Yang Chunlei a hautement apprécié les réalisations du Vietnam, notamment dans l’édification du Parti et dans la lutte contre la corruption. Il a estimé que la coopération entre les deux Commissions revêtait une importance pratique pour promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle situation.



Lors de l’entretien entre les deux parties, les représentants de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du PPC et de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV ont partagé des expériences dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.-VNA