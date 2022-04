Des fortes pluies qui ont prolongé du 31 mars au 3 avril, ont inondé de nombreuses cultures maraîchères dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le bureau permanent du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles a envoyé le 3 avril deux documents aux villes et provinces sur la prévention, le contrôle et le règlement des conséquences de catastrophes naturelles anormales pendant la saison sèche.

Selon un document envoyé aux localités de Thua Thien-Hue à Khanh Hoa et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), la région du Centre a enregistré de fortes pluies avec des précipitations de 200 à 500 mm, voire plus de 750 mm à certains endroits, ce qui a entraîné de lourdes pertes en vies humaines, en biens et en production agricole et aquacole. Des pluies diluviennes, qui ont prolongé du 31 mars au 3 avril, ont fait deux morts à Quang Tri et à Thua Thien-Hue. De nombreuses cultures maraîchères ont été inondées...

Selon les prévisions du Centre national des prévisions météorologiques et hydrologiques, du 3 au 6 avril, les pluies diluviennes devraient continuer à frapper les localités de Thua Thien-Hue à Khanh Hoa et du Tay Nguyen, ce qui pourrait causer des crues, glissements de terrains et inondations dans ces localités.

Pour minimiser les dommages, le bureau permanent dudit a ordonné aux localités de se concentrer sur le règlement des conséquences de récentes averses et inondations anormales selon la dépêche officielle du Premier ministre datant le 2 avril. Elles devront surveiller de près la situation des pluies et des inondations afin de fournir des mises à jour en temps opportun aux autorités locales et aux résidents.



Selon un document envoyé aux villes et provinces côtières de Quang Ninh (Nord-Est) à Kien Giang (Sud), le bureau permanent dudit a demandé à ces localités de suivre de près des prévisions des agences nationales et internationales sur l’apparition potentielle de dépressions tropicales et de typhons dans les temps à venir et de mettre à jour des informations en temps opportun aux autorités locales et aux résidents. -VNA