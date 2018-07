Cérémonie de clôture du Camp d'été du Vietnam 2017. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Camp d’été du Vietnam 2018, destiné aux jeunes de la diaspora, a lieu du 10 au 25 juillet. Il est placé sous les auspices du Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger du ministère des Affaires étrangères et de nombreuses localités.



Depuis son lancement en 2004, le Camp d’été du Vietnam a attiré près de 2.000 jeunes d’origine vietnamienne issus de nombreux pays et territoires. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hong Nam, également président du Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger, le résultat le plus important de ce programme, c’est de promouvoir la fierté de leur pays d’origine auprès de ces jeunes. Par ailleurs, après leurs vacances, ils sont devenus des « ambassadeurs culturels » aidant leurs amis à mieux connaître le Vietnam.



Le vice-ministre Vu Hong Nam a rappelé que son Comité avait organisé ce programme depuis 2004 mais que chaque édition était différente car ayant son propre thème afin d'apporter les expériences les plus diverses aux participants, notamment ceux qui connaissent très peu le Vietnam.



La 15 édition du Camp d’été du Vietnam, placée sous le thème « 15 ans – Tendre la main », comprend un programme d’envergure avec de nombreuses activités du Nord au Sud du pays. Elle réunit 120 participants de 16 à 24 ans issus de 29 pays et territoires. Le Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger a travaillé avec les provinces de Phu Tho, Nghe An, Da Nang, Quang Nam, Kon Tum, Buon Me Thuot et plusieurs autres localités pour organiser des événements dans ce cadre.



Le vice-ministre Vu Hong Nam s’est déclaré convaincu que le Camp d’été du Vietnam 2018 intéresserait les jeunes et leur apporterait diverses expériences à chaque étape.



« Je suis convaincu que cette tournée apportera aux jeunes des expériences précieuses pour se sentir plus proche de leur pays d’origine », a-t-il affirmé. -VNA