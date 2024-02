Hanoï, 6 février (VNA) – Le ministère cambodgien de la Santé a averti que les cigarettes électroniques, la chicha et les produits du tabac chauffés (HTP) avaient de graves effets sur la santé des utilisateurs, exhortant les gens, en particulier les jeunes, à ne pas essayer ces produits.



Dans un communiqué du 4 février, le ministère s'est dit très préoccupé par le fait que la plupart des cigarettes électroniques, des chichas et des HTP sont magnifiquement conçues et attrayantes pour les jeunes.



Bien que le pays ait interdit l'importation, le commerce et l'utilisation des cigarettes électroniques, des chichas et des produits HTP depuis 2014, certains opportunistes continuent de vendre ces produits sur les plateformes de médias sociaux avec un contenu exagéré affirmant qu'ils constituent un outil pour arrêter de fumer et qu'ils sont plus sûrs que les cigarettes. » a déclaré le communiqué.



Les cigarettes électroniques, les chichas et les produits HTP présentent des risques pour la santé et la société, ajoute-t-il.



Les cigarettes électroniques et les HTP contiennent beaucoup de nicotine qui pourrait avoir un impact plus grave sur la santé que les cigarettes et ces produits sont utilisés avec de la marijuana et d'autres drogues. Ces produits pourraient provoquer de graves maladies pulmonaires, le cancer du poumon, des maladies cardiaques, des dommages au développement du cerveau, une naissance prématurée, l'infertilité, le cancer de l'estomac et le cancer de la vessie, a indiqué le ministère.



Il a appelé les jeunes à ne pas essayer ces produits, ne serait-ce qu'une seule fois, et à ne croire aux publicités prétendant que les cigarettes électroniques, la chicha et les HTP sont un outil pour arrêter de fumer. - VNA

