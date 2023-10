Phnom Penh, 5 octobre (VNA) – Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth, a annoncé le 4 octobre la politique cambodgienne de développement de la technologie financière 2023-2028, qui vise à stimuler le développement de la fintech dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



S'adressant à un atelier pour annoncer la politique, Aun Pornmoniroth a déclaré qu'il pensait que la mise en œuvre de cette politique aiderait le Cambodge à bénéficier de la numérisation du secteur financier et offrirait à toutes les parties la possibilité de contribuer au développement de l'économie et de la société numériques du Cambodge.



L’atelier, organisé par le Comité cambodgien de l’économie numérique et des entreprises (DEBC), visait à sensibiliser à la politique et à promouvoir le développement de la fintech au Cambodge.



Il a rassemblé des responsables de haut rang issus de ministères, d'institutions publiques, de régulateurs, d'ambassades, d'institutions bancaires et financières, d'établissements d'enseignement, de compagnies d'assurance, d'entreprises privées locales et internationales et d'autres associations concernées.



DEBC a également organisé cinq ateliers, à savoir l'atelier de consultation nationale sur la politique et l'orientation des FinTech du Cambodge, le rôle du secteur de l'assurance et des FinTech dans l'économie numérique au Cambodge, le rôle du secteur bancaire et des FinTech dans l'économie numérique au Cambodge, l'étape FinTech de Cambodge Tech Expo 2022 et rôles de la finance décentralisée et du cadre de protection des données dans le développement des technologies financières au Cambodge. - VNA

source